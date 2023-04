Si ribalta di notte a Carate, 27enne di Arcore ricoverato al San Gerardo

Non è in pericolo di vita il 27enne di Arcore che nella notte di domenica 23 aprile ha perso il controllo dell’auto finendo per ribaltarsi a Carate Brianza. I carabinieri e i soccorritori sono intervenuti intorno alle 3.30: l’incidente, la cui dinamica è ancora in fase di analisi, è avvenuto all’incrocio tra viale Brianza e viale Giotto. Il 27enne ha perso il controllo della Volkswagen Golf del padre, ha sbattuto contro la cartellonistica fissa della rotatoria e si è rovesciato con l’auto.

Ribaltato di notte a Carate: esami tossicologici

Sul posto con i militari anche i vigili del fuoco di Seregno e il 118, che hanno trasportato l’arcorese in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. È ancora ricoverato in osservazione, ma non risulta in pericolo di vita. Per lui i carabinieri hanno chiesto gli esami tossicologici per capire se fosse alterato da droga o alcol. Non ci sono altre persone o mezzi coinvolti. La Golf è stata restituita, non proprio in ottime condizioni, al padre.