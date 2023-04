Carate, frontale tra due auto a Costa Lambro: tre feriti e via Crivelli temporaneamente chiusa

Incidente frontale laterale tra due auto con tre feriti lievi nel pomeriggio di lunedì 24 aprile a Carate Brianza, nella frazione Costa Lambro, con la via Crivelli, teatro del sinistro, chiusa temporaneamente per consentire i soccorsi. L’allarme è scattato attorno alle 14. Agli agenti della polizia locale di Carate i rilievi dell’accaduto. In fase di accertamento anche le cause.

Sul posto si sono portati anche i volontari della Croce Bianca di Giussano per prestare soccorso ai feriti, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Carate.