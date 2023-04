Besana: chi era Sandro Gerosa, morto nell’incidente sulla Statale 36 a Capriano

Lo chiamavano “gigante buono“, era un pilastro dell’associazione monzese FoodforAll Charity che assiste i senzatetto di Monza e di Milano e un volontario della Protezione civile di Como. Sandro Gerosa, 54enne di Besana in Brianza, è morto in un terribile incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 aprile sulla Statale 36.

Besana: chi era Sandro Gerosa, stava rincasando in moto dal lavoro

Classe 1968, lavorava in un’azienda di ricambi moto a Bosisio Parini. Mercoledì stava rincasando da lavoro, sulla sua due ruote in direzione sud, all’altezza dello svincolo di Capriano, quando per cause ancora da accertare, si è scontrato con un veicolo finendo poi investito da un camion che lo seguiva e che non sarebbe riuscito ad evitarlo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bosisio Parini e l’équipe medica da Bresso, atterrata a bordo dell’eliambulanza nei campi a margine della superstrada. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il motociclista è arrivato all’ospedale Manzoni di Lecco in condizioni disperate. Poco più tardi, i medici ne hanno constatato il decesso.

Besana: chi era Sandro Gerosa: le parole del fratello Mario

La notizia ha sconvolto la comunità di Besana. Lascia la compagna, tre fratelli e una sorella. Chi lo conosce non si capacita.

«È una tragedia. È stato un fulmine a ciel sereno. Siamo tutti senza parole. Era il più piccolo tra noi fratelli. Era un grande lavoratore e un grande volontario. Un grande uomo che ha dedicato tantissimo tempo agli altri e ai più bisognosi. Oltre ad aiutare i senzatetto, era un volontario attivo della Protezione civile di Como, faceva i ponti radio. Ha comprato quella moto giusto un paio di mesi fa, ma lavorando nel settore era pratico della due ruote», ha detto il fratello Mario Gerosa.

Besana: chi era Sandro Gerosa, in Ucraina per portare aiuti

La sua generosità è arrivata fino in Polonia, al confine con l’Ucraina, dove lo scorso anno si è recato personalmente per consegnare cibo, medicinali e coperte da destinare alla popolazione bloccata nella zona di guerra. Amici e parenti lo descrivono come un uomo buono, saggio e sorridente, che si è sempre speso per gli altri, regalando un sorriso e una parola di conforto a tutti i senzatetto che ogni domenica si rivolgevano allo stand di FoodforAll Charity, in stazione centrale a Milano, per ricevere un pasto caldo.

Besana: chi era Sandro Gerosa, l’impegno nell’associazione FoodforAll Charity

La FoodforAll Charity era la sua seconda casa. Gerosa era nel direttivo dell’associazione ed era il referente del servizio di distribuzione pasti della domenica.

«Questa notizia ci ha sconvolto. Sandro era uno dei pilastri dell’associazione, il “Gigante buono”. Era unaspalla su cui tutti potevamo contare – ha riferito la presidente dell’associazione Amrita Ceravolo – Ci faceva sentire protetti. Era un referente per tutte le attività dell’associazione. Una grande persona. Sarà insostituibile». Tantissimi i ricordi e le dimostrazioni d’affetto e di cordoglio che si susseguono sui social.