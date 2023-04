Incidente sulla Statale 36: coinvolta un’ambulanza, brianzolo ferito

Un brianzolo ferito nell’incidente che venerdì pomeriggio ha bloccato la Statale 36 per chilometri all’altezza di Costamasnaga, in provincia di Lecco, in direzione nord. Coinvolte un’auto e un’ambulanza impegnata nel trasporto di un paziente con tre persone a bordo.

Incidente sulla Statale 36: allertato anche l’elisoccorso

Il bilancio non riferisce di persone in pericolo di vita, ma sul posto sono state impegnate ambulanze e l’elisoccorso per due codici gialli e due verdi, insieme alla polizia stradale di Monza. L’elicottero ha trasportato un ferito all’ospedale San Gerardo di Monza.

Uno dei feriti risulta residente in provincia di Monza. A causa del contatto tra i mezzi, per cause che saranno accertate, l’ambulanza è carambolata andando a colpire con violenza il guard rail laterale e riportando seri danni.

Incidente sulla Statale 36: code fino a Veduggio in direzione nord

Valassina chiusa al traffico per il tempo dei soccorsi. Le code si sono allungate fino oltre Veduggio.