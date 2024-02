Incidente sulla rampa per la Milano-Meda: due feriti, traffico in tilt

Traffico in tilt a Meda nella mattina di venerdì 16 febbraio in corrispondenza della rampa di accesso alla superstrada. Intorno alle 7.30 due auto sono entrate in collisione per cause in fase di accertamento. L’urto è stato così violento che uno dei veicoli è finito ribaltato, mentre i conducenti di entrambi i mezzi hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale.

Incidente sulla rampa per la Milano-Meda: sul posto polizia locale, vigili del fuoco, ambulanze

La dinamica del sinistro è oggetto di accertamenti da parte della polizia locale di Meda. Sul posto sono infatti giunti tre equipaggi insieme anche ai vigili del fuoco e agli operatori sanitari del 118.

Nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato gravi conseguenze. Il sinistro, data l’ora di punta, ha creato disagi al traffico con inevitabili code e rallentamenti in corrispondenza dell’ingresso sulla Sp35 nel territorio di Meda.

Meda: i controlli della polizia locale

Gli agenti di Meda, coordinati dal comandante Claudio Delpero, nei giorni precedenti sono stati impegnati in attività di pattugliamenti serali unitamente ai colleghi di Seveso. Si tratta di controlli effettuati di concerto nei due territori comunali resi possibili dalla convenzione in essere tra i due comandi di Polizia locale. Una quarantina i veicoli fermati: tra questi anche una donna a Seveso che non aveva mai conseguito la patente. Per lei 5mila euro di multa e sequestro mezzo.