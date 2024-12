Incidente stradale sulla Statale 36 a Monza: si ribalta con l’auto, uomo di 55 anni in ospedale

È di un uomo trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo il bilancio di un incidente sulla Statale 36 che nel giorno di Natale ha coinvolto una sola auto in viale Lombardia, nel tratto tra Monza centro e la tangenziale Nord.

Incidente Tangenziale nord

Incidente stradale sulla Statale 36 a Monza: i soccorsi sul posto, anche vigili del fuoco e polizia stradale

L’allarme è scattato intorno alle 19 e i soccorsi si sono portati sul posto, sulla carreggiata sud, in codice rosso. È stato necessario anche l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con l’autopompa da Monza in sostegno al 112 e per ripristinare le condizioni di sicurezza. Una sola auto coinvolta: l’uomo al volante, 55 anni, ha perso il controllo per cause che saranno accertate dalle forze dell’ordine e ha finito per ribaltarsi sulla carreggiata. Oltre ad ambulanza e automedica, intervenuta anche la polizia stradale.