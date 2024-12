Besana in Brianza: chi era Maurizio Riva, vittima dell’incidente di via De Gasperi. Polemiche per la pericolosità della strada

È Maurizio Riva, 64 anni, ex commerciante in pensione, la vittima dell’incidente mortale di sabato nella frazione di Montesiro. Anche il suo cane, con cui condivideva le passeggiate quotidiane, ha perso la vita nel tragico evento. Freddo o sole cocente, pioggia o vento, non c’era giorno in cui Maurizio Riva non uscisse con il suo adorato cane per una passeggiata. Lo aveva fatto anche sabato mattina. Purtroppo nessuno dei due è più tornato a casa: sono morti entrambi.

Besana in Brianza: chi era Maurizio Riva, vittima dell’incidente di via De Gasperi, funerali alla vigilia di Natale

In tanti hanno voluto dargli l’ultimo saluto, in occasione della cerimonia funebre che è stata celebrata alla mattina della Vigilia di Natale nella chiesa parrocchiale di Villa Raverio.

L’incidente è successo intorno alle 10 in via De Gasperi a Montesiro, all’altezza della strada sterrata che porta all’azienda agricola Ballabio. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia locale, ma da quanto è stato possibile ricostruire pare che Riva e il suo cane stessero attraversando la strada quando un’auto condotta da un 29enne besanese, proveniente dal centro della frazione, ha travolto l’animale e successivamente il suo padrone, trascinato dal guinzaglio che stringeva in mano.

Le condizioni di Maurizio Riva sono apparse subito gravissime, tanto da richiedere l’intervento di un’ambulanza della Croce Bianca di Besana e dell’elisoccorso, entrambi attivati in codice rosso. Nonostante il trasferimento d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, il 64enne non è sopravvissuto ai traumi riportati. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di via San Camillo e gli agenti della polizia locale, che hanno denunciato l’automobilista per omicidio stradale.

Nato nel 1960, Maurizio Riva era una figura ben conosciuta nel territorio. Residente con la moglie e il figlio nella frazione di Villa Raverio, per oltre quattro decenni aveva gestito uno storico negozio di bomboniere situato in via dei Mille, al confine tra Casatenovo e Monticello. Quel negozio rappresentava un punto di riferimento per numerose famiglie, diventando una tappa fissa per chiunque volesse celebrare momenti speciali. Nel 2021, Maurizio aveva deciso di ritirarsi dopo una lunga carriera, passando il testimone. Chi lo conosceva lo descrive come un uomo generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri e capace di lasciare un segno positivo in chiunque incontrasse.

«Lo ricordo sempre col suo amato cane camminare spedito per le strade di Villa Raverio, è stato un vicino di casa molto riservato. Ci scambiavamo un breve saluto e due parole quando lo incontravo per strada o al bar. Sono molto dispiaciuto e vicino alla moglie Elena. Sentite condoglianze», ha dichiarato il vicino di casa Federico Gatti.

Besana in Brianza: l’incidente di via De Gasperi, il tema della pericolosità della strada

La perdita di Maurizio Riva ha profondamente colpito la comunità di Besana e dei dintorni. Sui social, molti cittadini hanno sollevato il tema della pericolosità di quel tratto di strada, evidenziando la necessità di interventi per migliorare la sicurezza. Tra le proposte emerse, vi sono state richieste per la creazione di attraversamenti pedonali ben segnalati, l’installazione di dossi e la rimozione di ostacoli alla visibilità lungo la via.