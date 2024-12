Besana in Brianza: investito mentre attraversa la strada, muore uomo di 64 anni

Grave incidente a Besana in Brianza nella mattina di sabato 21 dicembre. Un uomo di 64 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito mentre attraversava la strada con il suo cane. È successo in via De Gasperi, l’allarme è scattato in codice rosso intorno alle 10. L’uomo in condizioni apparse da subito molto gravi era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano.