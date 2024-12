Statale 36, due incidenti sulla superstrada tra pomeriggio e sera: il bilancio del giovedì

Uno nel pomeriggio verso nord, uno alla sera verso sud, entrambi con soccorsi attivati in emergenza e conclusi con feriti non gravi, gravi danni alle auto e ripercussioni sul traffico. È il bilancio del giovedì sulla Statale 36: il 19 dicembre è stata teatro di due scontri che hanno richiesto l’intervento di ambulanze e polizia stradale.

Statale 36, due incidenti sulla superstrada tra pomeriggio e sera: un ferito in codice giallo al San Gerardo

Nel pomeriggio, intorno alle 15, il primo ha coinvolto un’auto e un furgone sulla corsia di sorpasso: l’uomo di 25 anni alla guida dell’utilitaria è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti. In tilt il traffico tra Monza e Lissone, in direzione nord, con code già oltre il tunnel. Sul posto una pattuglia della polizia locale in transito, che ha assistito i coinvolti, attivati la Stradale di Monza e i vigili del fuoco, l’ambulanza in codice rosso e le squadre Anas.

Statale 36, due incidenti sulla superstrada tra pomeriggio e sera: perde il controllo dell’auto in direzione sud

Soccorsi in codice rosso a Lissone poco dopo le 22.30 per un automobilista di 27 anni che ha perso il controllo in direzione sud, danneggiando il veicolo ma senza conseguenze fisiche. I soccorsi, che hanno richiamato sul posto anche i vigili del fuoco, si sono conclusi sul posto, più lunghe le operazioni di rimozione dell’auto con rallentamenti e traffico in direzione sud.