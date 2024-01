Incidente stradale a Cornate d’Adda, quattro feriti: i vigili del fuoco rimuovono le portiere per liberare le persone

Hanno lavorato per quasi due ore i vigili del fuoco e i soccorsi intervenuti all’alba a Cornate d’Adda per un incidente stradale in cui sono rimaste ferite quattro persone.

Incidente stradale a Cornate d’Adda, quattro feriti: soccorsi allertati in codice rosso

L’allarme è scattato intorno alle 5.20 in via Cesare Battisti: un violento incidente ha coinvolto due auto. Sul posto tre ambulanze in codice rosso, vigili del fuoco da Vimercate, Monza e Lissone, i carabinieri.

Incidente Cornate d’Adda – foto Vigili del fuoco

Per soccorrere i feriti rimasti intrappolati negli abitacoli, i vigili del fuoco hanno rimosso le portiere. La gravità dei coinvolti si è ridimensionata col passare dei minuti: soccorsi un uomo e una donna di 21 anni e due uomini di 43 e 55 anni. Sono stati accompagnati in ospedale a Monza e Vimercate in codice giallo e verde.