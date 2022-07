Incidente di notte sulla A4 ad Agrate: feriti estratti dalle auto, uno è grave

I vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenuti nella notte di sabato 2 luglio poco dopo le due per un incidente stradale avvenuto lungo la autostrada A4 in direzione Venezia. Il sinistro è avvenuto prima dell’uscita della Tangenziale est. all’altezza di Agrate Brianza. Nell’urto sono rimaste coinvolte due vetture e le squadre dei vigili del fuoco hanno operato per liberare gli occupanti rimasti incastrati all’interno delle auto.

Un’altra immagine dell’incidente sulla A4

Indicente stradale sula A4, un ferito in codice rosso al Niguarda d Milano

Sul posto sono stati inviate dalla centrale operativa un’autopompa della sede centrale di Monza e un modulo di supporto dalla caserma di Lissone. Tre le persone ferite, una delle quali trasportata in codice rosso, in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. I due restanti sono stati trasportato in codice giallo e codice verde al San Raffaele di Milano e all’ospedale di Vimercate.