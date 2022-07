Frontale tra due auto a Carate, due feriti gravi portati a Monza e Lecco

Frontale tra una Toyota Yaris e una Fiat Punto nella serata di sabato 2 luglio, attorno alle 20.30, a Carate Brianza, lungo la Strada provinciale 155 che porta verso Briosco. Il sinistro stradale ha visto due feriti (gli occupanti della Yaris) soccorsi in codice giallo, una donna di 31 anni portata all’ospedale San Gerardo per un trauma facciale e fratture a un braccio e un 71enne che ha riportato un trauma cranico, portato al Manzoni di Lecco. Avrebbe invece rifiutato il ricovero il conducente della Fiat, un 35enne.

Incidente frontale a Carate, ricostruzione al vaglio dei carabinieri

La ricostruzione dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Seregno. Il sinistro è avvenuto in un tratto caratterizzato da numerose curve. Una delle auto avrebbe invaso la corsia opposta innescando il violentissimo scontro che solo per miracolo non ha avuto conseguenze peggiori. La strada è rimasta a lungo interdetta alla circolazione. Sul posto, impegnato per oltre un’ora, si è portato personale paramedico inviato dal 118, Croce Bianca Giussano, Seregno Soccorso e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco con vari mezzi che hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto coinvolte.