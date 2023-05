Incidente a Seregno, zio e cugino pretendono di fare l’alcoltest al posto del conducente

Dopo un incidente stradale, a Seregno, zio e cugino avrebbero provato a tentare di farsi fare il test dell’etilometro al posto del 19enne neopatentato al volante per evitargli conseguenze, visto che aveva nel sangue 2 grammi per litro di alcol. Serata agitata quella di martedì 30 maggio quando attorno alle 23:50, i militari della stazione di Meda sono intervenuti in via Luini e si sono trovati di fronte una Fiat 500 finita contro la porta di una autorimessa di una abitazione. Sulla vettura, oltre al 19enne, anche il cugino coetaneo e lo zio.

Seregno, la 500 finita contro l’autorimessa: al volante un neopatentato

Appena i carabinieri, intervenuti per i rilievi e gli accertamenti, hanno avviato le procedure per il test etilometrico, si sarebbero visti scatenare contro l’ira dei parenti del conducente i quali avrebbero tentato di opporsi “cercando di portare via il 19enne” e di dissuaderli dal procedere, addirittura affermando di essere loro al volante al momento del sinistro: «non fate il palloncino a lui, ero io a guidare» avrebbero detto ai militari presenti.

Seregno: alcol nel sangue, denuncia e patente ritirata

Nel frattempo sono state fatte convogliare sul posto altre due pattuglie in supporto e gli animi si sono placati: il conducente è stato quindi sottoposto all’alcoltest, doppia prova, dal quale è emerso un tasso alcolemico pari a 2,11 e 2,13 grammi di alcol per litro di sangue quando il Codice prevede un limite pari a zero entro i 3 anni dal conseguimento della patente o meno di 21 anni di età. I militari hanno pertanto denunciato il 19enne in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza con il contestuale ritiro della patente di guida.