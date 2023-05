Bovisio, ubriaco zigzaga lungo la Comasina: un 58enne di Varedo denunciato e via l’auto

Ancora un sabato pomeriggio alcolico, per un automobilista varedese di 58 anni pizzicato a zigzagare per la comasina da due agenti motociclisti del comando della Polizia locale bovisiana. E questa volta il verbale potrebbe costargli molto caro: è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente sequestro per confisca dell’auto che guidava, una Opel, in quanto risultata di sua proprietà, e la patente sarà sospesa per un lungo periodo con la possibilità di venire definitivamente revocata. Gli agenti centauri erano entrati in azione nel pomeriggio del giorno prefestivo.

Bovisio: sottoposto alle prove con l’etilometro dagli agenti della polizia locale

Dopo avere affiancato la Opel che oscillava pericolosamente tra una corsia e l’altra della Nazionale dei Giovi, hanno imposto l’alt al varedese che, abbassato il finestrino immediatamente manifestava un forte odore vinoso. A quel punto gli agenti hanno deciso di sottoporlo a pre-test alcolemico, come previsto dal codice della strada. Una volta appurato che sussistessero delle irregolarità sospette, lo hanno convinto a fare le prove con l’etilometro, sebbene continuasse ad apparire molto confuso nei riflessi e nelle risposte.

Bovisio: alcol nel sangue quattro volte oltre i limiti e recidivo

Alla fine è risultato avere un elevato livello di alcool nel sangue computato nella misura di 2,08 g/l. Da accertamenti effettuati è emerso inoltre come in passato fosse già stato denunciato per lo stesso reato. E per forza di cose, a questo punto la sanzione sarà molto pesante, sia per il mezzo di proprietà che per il documento di guida.