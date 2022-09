Incendio nella notte in un appartamento di Seregno: illesi una coppia e il figlio

Sarebbe stato il malfunzionamento di un condizionatore portatile a far scoppiare un incendio, dopo la mezzanotte tra lunedì 5 e martedì 6 settembre in un appartamento di via Pasubio, a Seregno, abitato da una coppia composta da un 85enne e una 76enne e dal figlio 55enne.

Incendio in un appartamento a Seregno, vigili del fuoco sul posto

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Seregno e Desio, che hanno domato le fiamme e posto in sicurezza l’abitazione, e una pattuglia di carabinieri del radiomobile della locale Compagnia dell’Arma oltre che mezzi di soccorso inviati dal 118.

I soccorsi a Seregno dopo l’incendio

Incendio in un appartamento di Seregno, i tre occupanti portati al San Gerardo per precauzione

Secondo quanto riportato dall’Arma tutti gli occupanti della abitazione sono Illesi e sono stati comunque portati in via precauzionale, per controlli, in codice giallo, all’ospedale San Gerardo di Monza.