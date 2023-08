Intervento di circa un’ora per i vigili del fuoco di Carate Brianza con due mezzi in via San Salvatore tra Carate e Seregno per un incendio di sterpaglie e spazzatura.

Incendio di sterpaglie e spazzatura: intervento dei vigili del fuoco di Carate

Importante la colonna di fumo visibile dai comuni della zona e dalla Statale 36. In posto l’autobotte di Carate e il modulo antincendio. Per rilievi del caso in posto i carabinieri da Seregno col Radiomobile.