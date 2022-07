Incendio a Barlassina in via dei Prati, per ora lontano dalle abitazioni

Incendi a raffica in Brianza negli ultimi giorni a causa del forte caldo e della siccità estrema. Nella serata di giovedì 21 luglio le fiamme hanno interessato un’area boschiva di Barlassina, in via dei Prati. Sul posto presenti due equipaggi dei vigili del fuoco di Monza. Al momento il rogo è lontano dalle abitazioni. Presente anche una pattuglia dei carabinieri di Lentate sul Seveso. Le cause dell’incendio al momento sono ignote.

Carabinieri e vigili del fuoco a Barlassina