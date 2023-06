Si sono accesi in autodromo a Monza i motori del MiMo 2023, il Milano Monza Motor Show in programma fino a domenica tra la Brianza e Milano.

Inaugurato in autodromo il MiMo 2023: “Crea un ponte tra Milano e Monza, creare un’alleanza tra gli attori della mobilità”

“Un evento che per il comparto automobilistico lombardo assume un valore significato strategico. La forza di questa manifestazione è anche quella di creare un ‘ponte’ fra Milano e Monza esaltando la filiera d’eccellenza dell’automotive – ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – La vera sfida su cui stiamo lavorando, insieme ad altri soggetti istituzionali, come l’Automobile Club di Milano è quella di creare un’alleanza fra gli attori della mobilità. Auto, moto e bici meritano di coesistere in una logica integrata e sostenibile”.

Autodromo di Monza Inaugurazione MiMo 2023

Inaugurato in autodromo a Monza il MiMo 2023: “Ruolo fondamentale come sede di sport e sperimentazione”

E poi: “La presenza concomitante della 1.000 Miglia a ‘Mimo 2023’ rafforza questa tendenza, grazie al ruolo fondamentale dell’Autodromo come sede di sport, laboratorio di sperimentazione, hub dell’innovazione e punto di riferimento per i centri ricerca e le case automobilistiche”.