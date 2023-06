Si avvicina MIMO 2023 all’Autodromo di Monza, appuntamento dal 16 giugno

Si avvicina a grandi passi il MIMO 2023, il festival motoristico (terza edizione) che si svolgerà all’autodromo di Monza dal 16 al 18 giugno, caratterizzato in particolare dalla prima competizione di vetture da corsa a guida autonoma, senza pilota. A ingresso gratuito, porterà tra paddock e box le novità delle case automobilistiche, test drive di tutte le motorizzazioni sul circuito dedicato sulle Sopraelevate (i visitatori potranno testare i modelli in un circuito test drive ad hoc di 4 km che prevede un passaggio sulle antiche sopraelevate con chicane, che permettono di simulare le diverse condizioni di utilizzo della vettura e mettere alla prova sterzo e sospensioni), le supercar sulla pista di Formula 1 e mezzi speciali in parata. La manifestazione prevede la presenza di oltre 50 espositori presenti e numerosi club.

Trattandosi del trend del momento, non poteva mancare un focus su auto elettriche e ibride pug-in: in particolare un’area che si trova sul rettilineo dell’Anello Alta Velocità offrirà la possibilità di testare le diverse possibilità di ricarica e la gestione quotidiana dei modelli elettrificati.

MIMO 2023 a Monza, da non perdere la Indy Autonomous Challenge

Da non perdere poi sarà la Indy Autonomous Challenge, la sfida tra auto Dallara Av-23 (con prove libere, qualifiche e gara a tempo) guidate da un software di controllo che, utilizzando sensori, supercomputer e hardware di attuazione, permette alla vettura di guidare autonomamente. Si tratta della prima uscita dagli Usa dove fino a oggi sono state impegnate in gare di guida autonoma nell’ovale di Indianapolis dove hanno raggiunto anche i 280 km/h. I software utilizzati sono stati programmati da studenti e ricercatori delle più importanti università e centri di ricerca del mondo: Politecnico di Milano, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Technische Universität München (TUM), e il team USA MIT-PITT-RW, ovvero Massachusetts Institute of Technology (MIT) in collaborazione con University of Pittsburgh, Rochester Institute of Technology (RIT), e University of Waterloo.

MIMO 2023 a Monza, anche il talent che cerca nuovi piloti del motorsport

All’Autodromo Nazionale Monza saranno presenti inoltre aree di intrattenimento e gioco e di ristoro. Nel paddock 2 saranno esposti di mezzi messi a disposizione da Esercito, Aeronautica, Marina Militare e Carabinieri, oltre ai camion storici della collezione del Museo Marazzato. In collaborazione con Sport e Salute, la Società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita, MIMO allestirà un villaggio all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza dove le federazioni e le società sportive brianzole proporranno dimostrazioni di diverse discipline e metteranno a disposizione strutture e attrezzi al pubblico di MIMO.

Scuderia Ferrari Club Lodi allestirà un circuito per auto a pedali per bimbi dai 4 agli 11 anni. Presnti poi un’area Hot Wheels e simulatori di GT Talent, il primo talent show che cerca in tutta Italia i nuovi talenti del motorsport, giunto alla sua 3ª edizione.

I visitatori avranno a disposizione parcheggi nell’area MIMO e navette dalla stazione ferroviaria di Monza (Come Arrivare a MIMO – Autodromo Nazionale Monza).