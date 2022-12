In farmacia a Varedo con occhiali da sole e coltello: arrestato il rapinatore dell’Immacolata

Entrato in farmacia, a Varedo, il pomeriggio del giorno del’Immacolata, come un normale cliente, arrivato il proprio turno, visto che era rimasto l’unico, ha pensato di rapinarla: estratto un coltello ha minacciato la dipendente intimandole di consegnare i soldi della cassa. A nascondere il viso del rapinatore un paio di occhiali da sole. Ottenuto il denaro si è dato alla fuga. Ma i carabinieri della Compagnia di Desio l’hanno di lì a poco arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato per la rapina. Si tratta di un 47enne, già noto alle forze dell’ordine.

Varedo, l’uomo intercettato mentre si allontana in auto

Immediatamente la farmacista ha infatti chiamato il 112 e i militari, già impegnati in controlli intensificati del territorio, dato il periodo prenatalizio, sono prontamente intervenuti: attraverso l’analisi delle immagini della videosorveglianza della zona e testimonianze, e la lettura delle targhe delle auto in sosta nei pressi della farmacia, sono arrivati al presunto responsabile. Da una telecamera della zona sono anche riusciti a individuarlo mentre di dava alla fuga su una utilitaria intestata ad una donna dell’est Europa. Di lì a poco hanno rintracciato l’auto, ancora con il motore caldo, nei pressi dell’abitazione di residenza dell’uomo, in provincia di Monza. Quando i carabinieri si sono presentati sotto casa, il 47enne avrebbe cercato di rifugiarsi nella abitazione sbattendo la porta blindata contro uno dei militari.

Cerca di rifugiarsi in casa, arrestato per resistenza e portato in carcere a Monza

Con l’ausilio degli altri colleghi, il militare colpito è riuscito a non fare chiudere il portoncino riuscendo a bloccare il fuggitivo. Durante la perquisizione domiciliare e veicolare sono stati trovati il coltello e gli abiti che sarebbero stati utilizzati per la rapina, oltre al denaro della cassa. L’arma bianca era sotto il tappetino lato passeggero dell’autovettura, sequestrata perché risultata colpita da fermo amministrativo. Il 47enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per la rapina e tradotto presso la Casa Circondariale di Monza. Sono in corso ulteriori accertamenti sull’indagato quale eventuale percettore del reddito di cittadinanza.