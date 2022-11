Nova, sparò per rapinare la droga: condannato a 9 anni dal Tribunale di Monza

Nel 2019, a Nova Milanese, in via Pellico, aveva gambizzato un 27enne per rapinargli della cocaina: il Tribunale di Monza l’ha condannato a 9 anni di reclusione. L’imputato è D.M., 49 anni, di Tradate. L’uomo era già stato condannato a 30 anni per una rapina finita tragicamente, nel 1999, a Legnano, quando sparò e uccise un tabaccaio. Scontati 10 anni e uscito dal carcere, ci è tornato nel 2019 dopo un’altra rapina con sparatoria sempre nel Varesotto.

Nova, sparò allo spacciatore in via Pellico: le indagini dei carabinieri

A Monza si è invece presentato davanti ai giudici per l’episodio di Nova, quando ferì a una gamba con una pistolettata il 27enne, trovato per strada sanguinante. Le indagini dei carabinieri della Stazione dell’Arma di Nova portarono fino al suo nome. Avrebbe esploso il colpo di pistola, dopo che la vittima gli aveva ceduto la droga, perché non aveva intenzione di pagarla. Accusa che l’imputato ha negato.