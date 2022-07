In centro Monza con una pistola e 40 cartucce, arrestato dai carabinieri

Girava in centro città, a Monza, su un’auto, con una pistola e 40 cartucce ed è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Monza in flagranza di reato. Si tratta do un uomo di 32 anni di origine albanese. La scoperta è avvenuta nel corso di attività di prevenzione dei reati e controllo del territorio. L’uomo, senza fissa dimora, è accusato di porto illegale di arma da fuoco e ricettazione.

Fermato in centro Monza con una pistola: una Glock in un sacchetto sul sedile del passeggero

E’ stato notato da un equipaggio della Sezione Radiomobile mentre si aggirava con atteggiamento sospetto a bordo di una Toyota Yaris: fermato, i militari si sono accorti che sul sedile lato passeggero era poggiato un sacchetto di carta, con all’interno una pistola semiautomatica Glock calibro 40, due caricatori ed una seconda scatola in cui c’erano 40 cartucce stesso calibro.

La pistola sequestrata a Monza asportata a un cittadino nel 2008 a Varese

Da successivi accertamenti è emerso che l’arma era stata asportata nel 2008 a Varese a un cittadino che aveva sporto regolare denuncia di furto. La pistola e le munizioni sono state sequestrate mentre l’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale di Monza a disposizione della autorità giudiziaria.