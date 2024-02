In centro a Monza con una pistola in auto e un coltello addosso: arrestato un 59enne

In centro a Monza con una pistola in auto e un coltello addosso: a finire nei guai è stato un 59enne italiano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla messa in prova per “furto aggravato con uso di violenza”. Fermato nel capoluogo dai Finanzieri del Gruppo di Monza, nel corso di un posto di polizia, insospettiti dal suo atteggiamento hanno proceduto all’ispezione del veicolo.

In centro a Monza con una pistola e un coltello: 59enne arrestato dalla Guardia di finanza

Nell’auto hanno trovato e sequestrato una pistola Beretta modello M34 calibro 9 con matricola abrasa rifornita con 5 proiettili, “perfettamente funzionante”, mentre addosso all’uomo è stato trovato un coltello a serramanico.

Il 59enne è stato tratto in arresto per porto illegale di armi e ricettazione e condotto presso la casa circondariale di Monza, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il coltello, la pistola clandestina ed il relativo munizionamento sono stati sottoposti a sequestro probatorio per ulteriori accertamenti tecnico-investigativi, al fine di accertare se la stessa sia stata utilizzata per la commissione di reati.