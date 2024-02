Abiti e giocattoli di Carnevale non sicuri: maxi sequestro dei finanzieri di Monza

Guardia di finanza del Comando provinciale di Monza e Brianza in campo per un Carnevale sicuro: durante un controllo in un maxi emporio brianzolo le fiamme gialle hanno sequestrato circa 76.000 prodotti tra vestiti per bambini, armi e proiettili giocattolo, occhiali, colori per make-up e oltre 38.000 prodotti per la casa, contenitori, bicchieri e sacchetti di carta, e per la cura degli animali, che sarebbero risultati: “privi o con falsa applicazione della marchiatura “CE”, ovvero non conformi alla normativa a tutela del consumatore”.

“Accertata la detenzione per l’immissione sul mercato” aggiungono i finanzieri, gli articoli sono stati

sottoposti a sequestro amministrativo mentre il legale rappresentate dell’impresa è stato segnalato alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi: “per l’applicazione di sanzioni amministrative di cospicua entità”.

Maxi sequestro dei finanzieri di Monza: anche 6 quintali di botti, “un’autentica polveriera”

Nei medesimi magazzini i finanzieri hanno anche rinvenuto e sottoposto a sequestro oltre un

centinaio di targhe decorative: “con la falsa indicazione di origine made in Italy” oltre che: “circa 6 quintali di fuochi di artificio, tra cui i noti bengala, raudi e fontane luminose in batteria”, che avrebbero costituito: “un’autentica polveriera – dicono le Fiamme gialle monzesi – sia per la grave inosservanza delle misure di sicurezza previste per il materiale pirotecnico – magazzini privi di impianti estinguenti e con uscite di sicurezza e vie di esodo non a norma – sia perché lo stesso era stoccato promiscuamente con solventi speciali altamente infiammabili”. L’imprenditore è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Monza per i reati di vendita di prodotti con segni mendaci, detenzione illecita di materiale esplodente e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.