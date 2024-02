Monza: la stampante riparata non funziona, torna al negozio con una pistola scacciacani

Avrebbe mostrato una pistola, una scacciacani caricata con munizioni a salve, “per intimorire gli addetti” di una rivendita di elettrodomestici ed elettronica, a Monza, visto che, a suo dire, non avrebbero riparato adeguatamente la sua stampante del computer.

Un dipendente è riuscito a telefonare al 112 e a dare l’allarme, così da consentire l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato. L’uomo, un 68enne di Lentate sul Seveso, è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti od offendere.

Monza, un 68enne di Lentate si presenta in un negozio di elettronica con una scacciacani

L’episodio è accaduto venerdì nel pomeriggio, il dipendente ha descritto il cliente, agitato, che gli avrebbe mostrato la pistola, nella fondina. Gli agenti, giunti sul posto, hanno immediatamente disarmato e bloccato l’uomo, trovato in possesso: “di una pistola scacciacani di tipo “Glock” calibro 9, comprensiva di caricatore con 8 cartucce caricate a “salve”, custodita nell’apposita fondina agganciata ai pantaloni”.

Monza, il 68enne di Lentate incensurato è stato denunciato. In auto anche un martello e un’ascia

L’uomo, incensurato, ha raccontato agli agenti di aver compiuto il gesto in un attimo di furia: ha detto di avere portato la propria stampante nell’esercizio commerciale per la riparazione ma il problema di funzionamento non sarebbe stato risolto.

Avrebbe quindi portato con sé l’arma: “per incutere timore e magari indurre gli addetti a una rapida soluzione del problema” dicono dalla Questura. A casa dell’uomo, perquisita. è stata trovata una ulteriore pistola scacciacani con il relativo munizionamento riposta in un armadio mentre nella sua auto sono stati trovati un martello e un’ascia di cui il 68enne non avrebbe saputo giustificare la presenza.