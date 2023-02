In arrivo una nuova piazza (pedonale) in centro a Vimercate

Vimercate avrà una nuova piazza in centro a costo zero per Palazzo Trotti. La giunta Cereda, nella seduta di venerdì 17 febbraio, ha dato il via libera al nuovo progetto presentato dal privato che porterà in dote alla città una nuova piazza pedonale che collegherà Parco Trotti con piazza Unità d’Italia e via Vittorio Emanuele II.

In arrivo una nuova piazza e il progetto

Il progetto della nuova piazza è stato presentato dall’operatore privato che ha acquistato l’area di cantiere ferma da più di cinque anni; cantiere quindi che si è rimesso in movimento e che è stato modificato rispetto al precedente progetto. Non più parcheggio nell’area retrostante a Spazio Città ma appunto la realizzazione di una nuova piazza, uno spazio di fruizione per i cittadini: una cerniera tra il parco, Spazio Città e il centro storico. Il progetto, approvato anche dalla Sovrintendenza, prevede la realizzazione di aree pavimentate e di aree a verde. Saranno realizzati dei percorsi disegnati mediante alternanza di materiali di pavimentazione, in rosso porfido e in graniglia tipo “sasso Italia” e saranno inseriti elementi di arredo come fioriere e panchine. Prevista anche la piantumazione di nuove essenze e la valorizzazione della grande alberatura (tiglio) tutt’ora presente con l’installazione di panca monolitica che lo contornerà. Saranno inoltre identificate 2 aree pedonali dedicate alla sosta con la posa di strutture ombreggianti e di panchine. Queste aree vengono caratterizzate da dei portali metallici sui quali verranno fissati dei traversi con finitura lignea come zone di ombreggiatura.

In arrivo una nuova piazza e il totem

Nella nuova piazza sarà inoltre inglobato il camino di esalazione della centrale termica di Palazzo Trotti un elemento impattante che sarà trasformato come punto di riconoscimento ed identificazione della nuova piazza caratterizzandolo come totem attraverso un rivestimento in lastre metalliche. Nella nuova piazza sarà prevista l’illuminazione e anche l’elemento identificativo (totem) sarà retroilluminato così da rendere lo stesso un faro di facile individuazione dal parco e dai vari accessi. I costi per la nuova piazza pari a 217.360,61 euro saranno totalmente a carico dell’operatore privato che ha ottenuto dall’Amministrazione Comunale la modifica della convenzione riferita al sottosuolo ceduto all’operatore. Nel dettaglio la convenzione iniziale, stipulata con il precedente operatore, era definito che i box realizzati nel sottosuolo fossero pertinenziali all’edificio mentre al posto della piazza pedonale un parcheggio. Il nuovo operatore invece, oltre al progetto della nuova piazza pedonale, ha previsto una diversa distribuzione degli spazi del nuovo edificio che di fatto libera alcune box dalla pertinenzialità. L’operatore quindi ha chiesto e ottenuto dalla Giunta la modifica della convenzione con la possibilità di poter alienare liberamente i box eccedenti. La fine dei lavori per la realizzazione della nuova piazza è prevista per marzo 2024.” Siamo molto soddisfatti di questa nuova destinazione – ha affermato Sergio Frigerio assessore alla Cura della Città – mettiamo a disposizione dei cittadini e in pieno centro un nuovo spazio da tutto da vivere collegato direttamente al parco Trotti”