Imprenditore morto a Vimercate, la Cisl MB: “Fare prevenzione non solo a parole”

Ennesima tragedia sul lavoro in Brianza, “Il lavoro, che dovrebbe rappresentare uno degli aspetti attraverso cui le persone danno voce e corpo al proprio essere e alle proprie aspettative di futuro, si trasforma, in pochi attimi, nella fine” commenta la Segreteria CISL Monza Brianza Lecco dopo la morte dell’imprenditore agricolo a Velasca di Vimercate martedì 27 agosto.

La Cisl MB dopo la tragedia di Vimercate: “Formazione e prevenzione i capisaldi”

“27 agosto 2024 – 21 agosto 2024, 67 anni – 22 anni, italiano – di origine straniera, titolare di un’azienda agricola – lavoratore somministrato: due persone con percorsi di vita molto diversi e distanti fra loro ma con in comune un impensabile e tragico destino. Tutto questo in pochi giorni. Due vite spezzate. Due persone sottratte all’affetto delle famiglie e alla comunità” commenta il sindacato in una nota.

L‘invito, mai ripetuto abbastanza, è di affidarsi “alla formazione, alla prevenzione, al rispetto delle regole”. “Il numero delle vittime cadute durante lo svolgimento dell’attività lavorativa continua purtroppo a crescere nel paese e sul nostro territorio. Formazione, prevenzione, rispetto delle regole sono i capisaldi delle norme ma non devono essere solo parole ma diventare concretamente patrimonio condiviso, vissuto, tutelato e sostenuto. Ci uniamo al cordoglio delle famiglie con l’impegno ad essere vicini alle lavoratrici e ai lavoratori. Per la vita e per il lavoro”.