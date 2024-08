Vimercate, infortunio mortale sul lavoro: 67enne schiacciato da una balla di fieno di 800 chili

Un altro decesso sul lavoro in Brianza: questa volta la tragedia è accaduta nella frazione Velasca di Vimercate dove un 67enne, secondo quanto riferito dalla Agenzia emergenza urgenza, per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute, sarebbe stato colpito da una balla di fieno di 800 chili. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di martedì 27 agosto, attorno alle 16.30 in una azienda agricola locale.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, intervenuto personale paramedico inviato dal 118 con una automedica e un’ambulanza oltre che personale ATS e i vigili del fuoco del Comando provinciale. Solo la scorsa settimana, a Monza. era accaduto un altro infortunio mortale, vittima un giovane di 22 anni, rimasto incastrato in un nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti.