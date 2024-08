“Come Pd siamo per questo attivi anche qui nella nostra provincia per dire sì al salario minimo e ad una nuova legge sulla rappresentanza; per dire basta ai contratti precari, alla logica del massimo ribasso, agli appalti a cascata e ai tagli delle risorse in materia di sicurezza sui posti di lavoro“. Lo ribadisce il Pd di Monza e Brianza in una nota del segretario provinciale Lorenzo Sala, dopo la morte del lavoratore di 22 anni in una azienda di servizi ambientali, mercoledì.

Morte sul lavoro a Monza, il Pd: la quinta vittima in Brianza nel 2024

“Alla sua famiglia vanno le condoglianze di tutta la nostra comunità – scrivono i democratici -. È la quinta vittima dall’inizio dell’anno che perde la vita lavorando qui in Brianza, la settantunesima in Lombardia. Siamo di fronte ad un’emergenza nazionale che richiede impegni e fatti concreti. Come Partito democratico abbiamo messo al centro della nostra azione anche qui nella nostra provincia la battaglia per il lavoro giusto. Non nascondiamoci, la grande crisi di fiducia nelle democrazie liberali si è andata accentuando quando negli anni è stato indebolito il lavoro di fronte allo strapotere del mercato e della sua squilibrata logica secondo cui tutto si misura con il massimo profitto”.

Sala riconduce le morti sul lavoro all’indebolimento dei diritti dei lavoratori, figlio “dell’illusione che meno regole, meno controlli e più flessibilità avrebbero accresciuto il benessere di tutti. Tra lavoro povero e sicurezza sul lavoro, i numeri ci dicono che non è così e che è tempo di aprire gli occhi ed invertire la rotta“. L’azione del Pd riguarda la promozione a Roma e in Regione di leggi ed interventi in materia di lotta al lavoro povero, prevenzione, formazione del personale e maggiori controlli sugli appalti a cascata che spesso dietro nascondono storie di sfruttamento che poi finiscono in tragedia.

Morte sul lavoro a Monza, il Pd: “Subito le nuove leggi sul lavoro”

“Le cause dell’incidente mortale che ha spezzato la vita e i sogni di Moustafa sarà la magistratura a stabilirle – conclude Sala – ciò che noi possiamo fare e continueremo a fare è lottare perché il lavoro torni ad essere, come è nella storia del nostro territorio, dignitoso e sicuro per tutte e tutti. C’è stata una Brianza capace di far crescere la ricchezza di imprese e lavoratori insieme, vogliamo che quel modello torni ad essere vivo senza che venga sfruttato e lasciato indietro nessuno“.