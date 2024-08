Morte sul lavoro a Monza, la Uil chiede un incontro urgente alle società

Dopo l’incidente sul lavoro mortale di mercoledì a Monza, la Uiltemp Lombardia e il Coordinamento territoriale Uil Monza e Brianza hanno chiesto un incontro urgente con le direzioni della società di servizi ambientali in cui è accaduto il fatto e dell’agenzia interinale per la quale lavorava la vittima 22enne.

“Salute, sicurezza, formazione – hanno detto Massimiliano Turano, segretario generale Uiltemp Lombardia e Giancarlo Pagani, coordinatore territoriale Uil Monza e Brianza – non possono essere solo temi di facciata o di denuncia in occasioni simili, ma devono essere il caposaldo culturale, sociale del nostro Paese. Confidiamo nelle indagini della magistratura e chiediamo con forza e vigore una maggiore attenzione sulla tutela dei lavoratori. Un lavoratore neo-assunto deve necessariamente essere formato – affiancato prima di poter espletare in sicurezza un’attività lavorativa. Bisogna mettere al centro la sicurezza e tutela del lavoratore e non le logiche capitalistiche del profitto“.