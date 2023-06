Illuminazione pubblica a led e smart city: a Monza via al maxi-intervento di Acinque e Comune

Un maxi intervento da 13 milioni per riqualificare e integrare l’illuminazione pubblica (e non solo) di Monza: tanto per essere chiari saranno posati qualcosa come 23 chilometri di cavi elettrici e installati 191 nuovi quadri elettrici. Si tratta del piano messo a punto da Acinque Tecnologie con il Comune di Monza, in partnership con a2a Illuminazione Pubblica e a2a Smart City, che prende ufficialmente il via con la firma della formale presa in carico. I lavori dureranno complessivamente 18 mesi.

Illuminazione pubblica riqualificata e integrata a Monza: da dove si parte

Le prime aree della città interessate dalla sostituzione dei pali sono Buonarroti – S. Donato, Monza – Sobborghi, Cederna – Cantalupo, zona Parco – Cazzaniga. Sono state previste “attività mirate di informazione per la popolazione sull’avanzamento dei cantieri” con, fra l’altro, una linea diretta, numero verde 800 688 713, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, per segnalare eventuali problematiche.

Nei 12 mila punti luce attuali e nelle nuove paline saranno installate lampade a LED di ultima generazione che assicurano efficienza e risparmio ambientale: l’illuminazione a LED consente infatti di abbattere di circa il 77% i consumi, visto che si tratta di lampade con una durata media cinque volte superiore a quella degli impianti tradizionali, riducendo l’inquinamento luminoso e l’emissione di CO 2 (1.500 tonnellate l’anno).

Monza, e poi fibra ottica per connettere cento strutture pubbliche

Sulla completa riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica si innesteranno progressivamente le opportunità della smart city: sui pali saranno installate una nuova rete di trasmissione e sensori “per una città connessa, sicura e con più servizi“. In particolare verranno posati 50 chilometri di fibra ottica, attivati 42 punti di accesso wi-fi, connettendo oltre 100 strutture fra edifici comunali scuole e biblioteche.