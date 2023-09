Il sindaco di Vimercate conferma la trattativa con Esselunga per il magazzino in via Toti

Proseguono le trattative per trasformare l’ex Esselunga di Vimercate in un maxi archivio e magazzino per il Comune. Dopo le rassicurazioni da parte della proprietà sulla ricerca di un’intesa tra le parti avendo anche escluso l’apertura del centro profughi a dare ulteriori conferme è il primo cittadino Francesco Cereda.

Il sindaco di Vimercate: “Riprenderemo il progetto di riqualificazione”

“Insieme a Esselunga adesso riprenderemo subito a lavorare al progetto di riqualificazione dell’immobile stesso che era già stato abbozzato prima dell’estate e che vogliamo portare a conclusione il prima possibile” ha affermato il sindaco. Lo stesso Cereda ha voluto anche ribadire che “Fin dall’inizio come Amministrazione, pur non avendo nessun potere effettivo di intervento sulla vicenda che era in capo solo alla Prefettura e a Esselunga stessa in qualità di proprietaria dell’immobile, ci eravamo espressi in maniera contraria rispetto a questo utilizzo”.

Il sindaco di Vimercate e il modello non adeguato

Spiegando che sono due le motivazioni di contrarietà di Palazzo Trotti al progetto. “A livello generale riteniamo che il modello di accoglienza degli hub sia sbagliato e che si dovrebbe procedere invece con un modello di accoglienza diffusa – come già successo in passato – che tutela meglio sia le persone che vengono accolte sia la comunità che le ospita, garantendo maggiore dignità e integrazione a tutti – ha affermato il numero uno della giunta -. A livello locale poi, nello specifico, riteniamo che l’immobile dell’ex Esselunga non fosse adeguato ad essere utilizzato come hub, sia per la sua collocazione geografica all’interno della città sia per le caratteristiche stesse dell’immobile che certo non avrebbe potuto garantire un livello di accoglienza adeguato per le persone ospitate all’interno, rischiando di generare solo situazioni di degrado che avrebbero peggiorato la qualità della vita delle persone ospitate e creato condizioni per una convivenza non serena con i residenti intorno”.

Il sindaco di Vimercate: “Sempre solidali e accoglienti”

Inoltre il primo cittadino ha evidenziato che “noi crediamo profondamente nei valori di solidarietà e accoglienza e Vimercate e i suoi cittadini hanno già dimostrato più volte in passato di essere una comunità aperta e ospitale, in grado di mobilitare le proprie risorse migliori per metterle a disposizione degli altri, di chi ne ha bisogno. Qui non si trattava quindi di essere pro o contro i migranti ma di individuare una soluzione che garantisse dignità e sicurezza per tutti e a vantaggio di tutti. Condizioni che questa struttura non era invece in grado di garantire a nessuno”. Ora resta da capire dalla Prefettura se riaprirà l’hub ad Agrate nella struttura provinciale sulla sp121 per accogliere i migranti.