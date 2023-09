L’ex Esselunga di Vimercate sarà un magazzino comunale

Altro che centro profughi all’ex Esselunga di Vimercate il suo futuro sarà un maxi magazzino e archivio per il Comune e un’attività commerciale non alimentare. È la stessa società proprietaria dell’immobile di via Toti a dare indicazioni sul progetto di quel comparto.

L’ex Esselunga di Vimercate, a breve l’accordo

“Da oltre un anno Esselunga ha avviato un proficuo dialogo con il Comune di Vimercate per delineare un progetto a beneficio della comunità, volto a riqualificare l’edificio di Vimercate in via Toti, precedentemente sede di un supermercato Esselunga. L’immobile ha una superficie di 3.500mq e dispone di circa un centinaio di posti auto – ha fatto sapere la società della famiglia Caprotti-. Esselunga ha proposto all’Amministrazione Comunale che la struttura, che rimarrà di proprietà dell’azienda, non sia più demolita, come inizialmente previsto, ma sia adibita ad un mix di funzioni pubbliche e private. In particolare, 1.300mq ospiteranno un’attività commerciale non alimentare e 2.200mq saranno a messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale per essere utilizzati come magazzino e archivio. Tale accordo, in fase di definizione, potrebbe essere sottoscritto da parte del Comune di Vimercate entro la fine dell’anno per poi avviare gli interventi di riqualificazione”.

L’ex Esselunga di Vimercate e la soddisfazione del comitato

Intanto il comitato spontaneo di via Toti che si era da subito opposto alla trasformazione del vecchio store in un hub per migranti esulta. “Siamo felici di aver ottenuto questo importante risultato!

Il nostro Comitato spontaneo è nato come un piccolo gruppo di residenti vicino all’area

interessata ed è diventato per l’occasione un punto di riferimento per i cittadini che sostenevano

la stessa causa – ha fatto sapere il gruppo -. Rimaniamo comunque in attesa di vedere conclusa la trattativa in modo da essere più tranquilli e porre definitivamente la parola “fine” a questa questione.

Nulla è impossibile quando si lavora uniti e con buon senso ed è proprio quello che è successo a

Vimercate. Il Comitato spontaneo di Via Toti continuerà ad esistere per tutelare i cittadini del quartiere Sud. Ringraziamo tutti coloro che hanno dato il loro contributo ma un ringraziamento speciale va a

Cinzia Nebel di “Vimercate Buonsenso””,

L’ex Esselunga di Vimercate e le consulte secondo Vbs

Soddisfatto anche il gruppo di minoranza in consiglio guidato proprio da Nebel. “La nostra scelta è stata quella di aiutare, attraverso il nostro consigliere Cinzia Nebel,

il Comitato di vimercatesi formatosi, condividendo la loro preoccupazione per la

gestione della questione. Soddisfatti per la notizia ricevuta dalla proprietà “Esselunga”, che esclude di fatto l’utilizzo ipotizzato, confermiamo il nostro impegno ad ascoltare le esigenze dei

cittadini – ha fatto sapere la lista di minoranza –Abbiamo fatto una proposta al Sindaco: di reinserire nel nuovo “Regolamento delle Consulte” anche la zona “Sud”, affinché i suoi residenti possano essere

rappresentati. Tale zona era stata volutamente stralciata dal nuovo regolamento e

proprio in sede di Consiglio, la nostra rappresentante Cinzia Nebel, si era opposta

con molta insistenza, senza risultati”.