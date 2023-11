Il ritorno della Famiglia Addams in Villa Reale ha un successo da paura

La famiglia Addams è stata di nuovo l’ospite da paura per tre giorni in Villa Reale, regalando brividi e divertimento ad Halloween con un successo garantito.

Tre giorni di Halloween in Villa Reale a Monza

Il ritorno della Famiglia Addams e quasi 3000 visitatori

Tra concerti, visite guidate, tanghi, milonghe e performance di ogni tipo sono arrivati 2836 visitatori che hanno invaso la residenza di delizia per apprezzarla e conoscere da vicino la spaventosa famiglia che è tornata in città e ha potuto contare su contributi speciali di artisti come Ernst Reijseger e Mario Forte e con la collaborazione dell’Orchestra Canova diretta dal maestro Enrico Savrio Pagano con l’arrangiamento di Alfonso Martone e Musicamorfosi per portare in scena “The Addams Family ritorno a Monza”.