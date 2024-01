Il pranzo è solidale a Bernareggio per i bimbi poveri

Il gusto della solidarietà si assapora meglio a tavola. Nei giorni scorsi, a Bernareggio, si è svolta la terza edizione di “Pranziamo insieme”, un pasto solidale per sostenere i progetti nei Paesi in via di sviluppo realizzati dai cittadini bernareggesi. Le donazioni raccolte ogni anno permettono di proseguire i progetti di adozione a distanza per 4 bambini a Belo Horizonte e 3 ragazzi a Warangal. Quest’anno, parte del ricavato è stato devoluto anche a “Solidarietà con gusto”, l’iniziativa del Comune di Bernareggio che da 15 anni sostiene progetti di adozione a distanza e cooperazione.

Il pranzo è solidale e la soddisfazione di Abouri e Usai

“Grazie alla collaborazione di Sodexo, in particolare del gruppo che si occupa della refezione scolastica per il nostro Istituto Comprensivo, possiamo offrire alla comunità un momento che unisce convivialità e solidarietà” dice Jamila Abouri, assessore alle politiche sociali del Comune di Bernareggio. “Siamo molto orgogliosi di collaborare alla realizzazione di “Pranziamo Insieme” insieme al Comune – aggiunge Valentina Usai, Responsabile di Unità Sodexo Italia – Il valore del nostro servizio si esprime anche e soprattutto nella creazione di momenti di valore per la comunità”.