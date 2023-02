Il Pd di Vimercate apre la PopHaus, uno spazio aperto a incontri e idee

Il Pd di Vimercate apre PopHaus un nuovo luogo d’incontro per i cittadini che vogliono dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema, argomento questione o anche semplicemente per organizzare un’iniziativa.

Il Pd di Vimercate apre la PopHaus e la contaminazione

L’inaugurazione del locale rinnovato in piazza Marconi è avvenuto sabato 18 febbraio tenuto a battesimo dal segretario democratico Corrado Boccoli, l’ex senatore ed ex vicesindaco Roberto Rampi, il presidente della cooperativa edificatrice Martiri Vimercatesi Vittorio Andreone e l’assessore alla Cultura Elena Lah in veste però di visual designer dello spazio ristrutturato. “Abbiamo voluto dare questa nuova funzione a questo spazio che deve rimanere aperto ai cittadini perché la politica deve essere anche un luogo aperto di incontro, di confronto e di contaminazione – ha detto Boccoli -. Non abbiamo messo nessun simbolo del Pd non perché ci dobbiamo nascondere, ma proprio per dare un maggior segnale di accoglienza verso i nostri cittadini”.

Il Pd di Vimercate apre la PopHaus e lo sguardo al futuro

A ripercorrere un po’ la storia della Casa del Popolo ci ha pensato Rampi che ha anche sottolineato come “questa è una scelta classica che porta con sè di chi ha fondato la Casa del Popolo guardando però al futuro e ci dovete aiutare a tenere sempre aperta la porta di questa stanza”. A spiegare invece la scelta dei colori del locale è stata Lah. “La base è il rosso segno di passione, insieme d altri colori nella greca che abbiamo realizzato proprio per simboleggiare proprio la contaminazione e l’incontro. Abbiamo anche unito in un certo senso le culture infatti Pop deriva dall’inglese popular ovvero del popolo e Haus dal tedesco haus ossia casa” ha detto la visual designer. Per informazioni sul progetto si può scrivere una mail a pophausvimercate@gmail.com.