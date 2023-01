Il ministro Locatelli in visita al Pentolino di Senago

Sabato pomeriggio 21 gennaio a Senago per il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli che ha voluto visitare la palestra dove da anni l’associazione Il Pentolino della presidentessa Isabella Nardulli svolge attività di sport e incontro per i bambini con sindromi autistiche. Nel corso degli anni, il raggio di azione del gruppo si è andato allargando, coinvolgendo decine di piccoli che possono giocare in sicurezza e assistiti da volontari formati, professionali ma soprattutto amorevoli. Il sabato senaghese è diventato a tal punto un appuntamento fisso e particolare per tante famiglie, che oggi i bambini coinvolti sono 45, suddivisi su più turni per soddisfare a pieno le esigenze.

Il ministro Locatelli in visita al Pentolino una realtà in crescita

I diversi turni di gioco si susseguono per tutto il pomeriggio, dando l’opportunità ai più piccoli con diverse sindromi di intrattenersi giocando dentro la palestra di via Verdi e ai genitori di affidare i propri figli a persone attente e formate. Presenti alla visita del ministro, che è tornata a Roma dopo una prima esperienza fatta ai tempi del governo Conte, il sindaco Beretta con gli assessori Salomone e Rosati e con il consigliere regionale senaghese Riccardo Pase. Presenti anche tanti genitori e rappresentanti delle associazioni e delle forze dell’ordine.