Il meteo di Natale a Monza e Brianza: sole, qualche nuvola, temperature lontane dallo zero

A Monza e Brianza saranno giorni di Natale con sole, qualche nuvola e, soprattutto, con temperature con non sfioreranno mai lo zero. A dirlo sono le previsioni del canale specializzato 3BMeteo, che per la vigilia del 24 dicembre sottolinea la presenza di qualche sparuta nuvola nei cieli, l’assenza di piogge e la colonnina del termometro che raggiunge nel pomeriggio i 15 °C e che, nell’arco della giornata, non scende sotto i 9°C. Anche i venti che sono stati più insistenti nelle giornate precedenti freneranno, risultato al più moderati e provenienti da ovest.

Il meteo a Monza e Brianza: Babbo Natale al sicuro

Sarà questo il clima che porta alla notte del 25 dicembre: Babbo Natale potrà arrivare in Brianza contando su una temperatura di mezzanotte di circa 8 gradi e confidando per Cometa, Cupido, Freccia, Fulmine, Rudolph e le altre renne su un cielo sereno. La giornata natalizia avrà cieli con qualche nuvola sparigliata alternata a schiarite, nubi che tenderanno ad aumentare verso sera, ma ancora senza piogge. La temperatura sarà leggermente inferiore, con massima a 12 °C e minima a 6°C.

Il meteo di Natale a Monza e Brianza: i giorni dopo

La giornata di santo Stefano proseguirà il percorso verso ore meno soleggiate, con cielo grigio e coperto ma sempre in assenza di pioggia. Per quanto riguarda la colonnina di mercurio, se la massima scende a 11 °C, la massima sale a 9°C. Una condizione molto simile alla giornata del 27 dicembre, quando ci saranno cieli grigi, molto nuvolosi, asciutti, con temperature comprese tra i 10 e 9°C.