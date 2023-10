Il lissonese Dario Caspani tra i cento top manager italiani secondo Forbes

C’è anche un lissonese tra i migliori cento manager italiani del 2023 inseriti nella prestigiosa lista della rivista Forbes. Si tratta di Dario Caspani, 42 anni, Country Manager Italia di USM Modular Furniture, azienda con sede in Svizzera. Abituato ai successi internazionali, Caspani è molto legato alle sue radici brianzole “Essere cresciuto in una realtà locale, riconosciuta da tutti come “Città del Mobile”, dove si sono susseguiti importanti negozi d’arredamento e botteghe artigiane e di falegnameria, ti fa sentire veramente parte di qualcosa di grande, mi ha fatto percepire fin da giovane un profondo senso di appartenenza al distretto, al settore del mobile”.

Dario Caspani, da Lissone alla top 100 di Forbes

Lissone Dario Caspani

Crescere in un’area rinomata per il settore del mobile, caratterizzata da una profonda tradizione manifatturiera come Lissone ha offerto a Caspani: “l’opportunità di essere immerso in un ambiente ricco di ispirazione e mi ha esposto a influenze stimolanti nel campo dell’arredamento”.

“Questa esposizione precoce-ribadisce– ha influenzato la mia prospettiva sul design, mi ha insegnato che il design è più di un mestiere, è una forma d’arte che può trasformare il mondo e arricchire la vita delle persone. Anche la mia prima esperienza nello showroom di famiglia, ha indubbiamente accresciuto la mia vicinanza a questo e mi ha ispirato a perseguire una carriera in questo campo affascinante. Di conseguenza, l’ambiente dove sono cresciuto e il mio background di vita hanno concretamente contribuito a plasmare le mie aspirazioni professionali future. E di questo ne ho riscontro ogni giorno – grazie al mio lavoro per USM Modular Furniture”.

Il lissonese Dario Caspani tra i 100 top manager, una carriera in ascesa

Laureato in “Architettura e Società” al Politecnico di Milano, Caspani ha conseguito anche un master in “Market Manager per i Mercati Internazionali nel settore legno-arredo”. Dopo la prima esperienza nello showroom di famiglia, ha intrapreso una lunga carriera nel mondo del design, iniziando come Export Area Manager per il Gruppo Industriale Busnelli, dedicandosi nello specifico ad alcuni brand di arredamento e design. Successivamente, dall’estate del 2012, è diventato Sales Manager e Corporate Architect Italia di Bulthaup, celebre azienda tedesca leader nella produzione di sistemi cucina di alta gamma. Queste esperienze lo hanno portato oggi a rappresentare in Italia una delle realtà internazionali più importanti nell’ambito dell’arredamento modulare, con l’iconico sistema USM Haller parte della permanente del MoMA di New York dal 2001. Da quasi quattro anni ricopre il ruolo chiave di Country Manager Italia di USM Modular Furniture.