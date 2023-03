Il commosso saluto della Pro Lissone all’ex dirigente morto in un incidente stradale

“Ciao Ale, ci piace ricordarti così: sorridente e solare con una voglia contagiosa di stare sui campi insieme a tutti i ragazzi della Pro e ai tigrotti che hai seguito come responsabile tecnico nel nostro primo Camp estivo. Non dimenticheremo nemmeno la tua energia, la voglia di fare ma soprattutto la tua umiltà, la voglia di imparare e di migliorarti sempre. Tutta la società, gli atleti e i dirigenti si stringono intorno alla tua famiglia in questo triste momento. Che la terra ti sia lieve”. È il commosso saluto della Pro Lissone Calcio ad Alessandro Dallatorre, l’ex dirigente del settore giovanile dei tigrotti deceduto sabato 25 marzo in seguito a un tragico incidente stradale lungo la Lecco-Ballabio.

Alessandro Dallatorre morto lungo la Lecco-Ballabio, fu dirigente del settore giovanile Pro

Si è spento così il sorriso del 26enne che oggi era dirigente accompagnatore del settore giovanile e della preagonistica maschile nerazzurro, residente a Sesto San Giovanni. A seguito della tragica e improvvisa scomparsa di Alessandro Dallatorre sono state sospese tutte le attività sportive della preagonistica maschile e femminile dell’Inter previste sabato 25 marzo. In occasione di Atalanta-Inter, gara del campionato Under 17, e dell’amichevole Inter U16-Parma U16, entrambe in programma domenica 26, è stato osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio delle partite e le squadre dell’Inter sono scese in campo con il lutto al braccio.

Incidente sulla Lecco-Ballabio, ferita una ragazza di 24 anni

La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino di sabato. Coinvolte nel sinistro l’auto di Dellatorre è quella di una ragazza di 24 anni che viaggiava nella direzione opposta, che è rimasta ferita. I due veicoli coinvolti si sono scontrati lungo la Ss 36, all’interno di una galleria. Un tragico incidente si è portato via i sogni e la carriera di un giovane ragazzo che si era distinto per la sua abilità manageriale nel settore giovanile nerazzurro. Il settore nevralgico che si occupa di scovare e costruire i campioni di domani. Un ragazzo solare che si era già fatto apprezzare in Brianza, con i tigrotti della Pro Lissone.