I vigili del fuoco volontari di Seregno in festa per la patronale, croce di anzianità a Pierluigi Pozzi

Inaugurazione di un nuovo fiammante Ford Ranger con modulo boschivo e consegna della croce di anzianità di servizio al vigili del fuoco volontario Pierluigi Pozzi, per i 15 anni di lodevole servizio, e di una targa di ringraziamento all’ex capo squadra volontario Loris Donadel, andato in pensione il 23 marzo dello scorso anno dopo 28 anni di servizio.

La festa patronale dei vigili del fuoco volontari di Seregno, Messa in basilica e benedizione dei mezzi

Si tratta di due momenti clou della festa patronale dei Vigili del fuoco volontari di Seregno che si è tenuta il 13 gennaio: festeggiato San Antonio Abate.

Dopo la Messa in Basilica San Giuseppe è stata eseguita la benedizione dei mezzi e l’inaugurazione ufficiale del nuovo Ford Ranger. Hanno partecipato un ispettore Antincendi in rappresentanza del Comando provinciale di Monza e Brianza, il sindaco di Seregno Alberto Rossi, il vice sindaco William Viganò ed il consigliere Regionale Alessandro Corbetta, in rappresentanza di Regione Lombardia.