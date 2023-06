I vandali a Vimercate prendono a bottigliate le finestre delle case

Dopo i sassi anche le bottiglie di vetro contro il palazzo di via Santa Sofia a Vimercate. Ennesimo triste atto vandalico ai danni dei residenti del condominio che si trova a pochi passi da piazza Marconi luogo della movida notturna e in questo caso mala movida. Secondo quanto raccontato dai condomini esasperati: “il venerdì e il sabato sera siamo costretti a chiuderci in casa e abbassare le tapparelle perché alcuni ragazzini di 15 o 16 anni tra le 21.30 e le 22 si divertono a lanciare le bottiglie di vetro contro le nostre finestre. Siamo stufi e non c’è controllo da parte delle forze dell’ordine nonostante chiamiamo continuamente i carabinieri”.

I vandali a Vimercate e la donna colpita di striscio

Un condominio davvero sotto assedio e addirittura una signora che passeggiava con il marito in giardino è stata colpita di striscio da una bottiglietta, fortunatamente non si è fatta male però questo brutto scherzo poteva davvero costare caro alla donna. “Abbiamo preso appuntamento con il sindaco Francesco Cereda mercoledì prossimo (28 giugno ndr) per discutere di questa spiacevole situazione – hanno proseguito gli abitanti -. A volte capita di sentire schiamazzi fino alle 4 di notte. Non è veramente accettabile che chi risiede da queste parti debba vivere in queste condizioni. Stiamo ormai rintanati nelle mura domestiche con il condizionatore accesso, ma non si può andare avanti in questo modo e abbiamo chiesto anche al nostro amministratore condominiale di scrivere una lettera in cui ribadire la triste vicenda che ci vede protagonisti ”. Solo qualche tempo fa addirittura c’era chi si divertiva a lanciare i sassi contro finestre e balconi dello stesso immobile.

I vandali a Vimercate e il lancio dei sassi

Una vera e propria persecuzione per gli occupanti delle case. “Questa è probabilmente la goccia che fa traboccare il vaso – aveva detto all’epoca delle sassate un’inquilina esasperata che per ovvi motivi di sicurezza vuole rimanere anonima -. Da anni abbiamo qui vicino l’abbandono di rifiuti come se fosse una discarica a cielo aperto con tanto di topi che scorrazzano liberamente. Come se non bastasse molto spesso la sera ci sono schiamazzi e urla e ci troviamo spesso le bottiglie di vetro lanciate nel giardino. Ora hanno iniziato pure a lanciarci dei sassi contro i balconi del secondo e terzo piano e contro le finestre, che solo per miracolo non si sono rotte. La mattina successiva sono scesa in giardino e ho trovato tante pietre per terra. Siamo veramente stufi di tutti questi problemi”.