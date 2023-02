I quiz su Harry Potter fanno il botto a Camparada

Harry Potter “sfida” i ragazzi di Camparada tra quiz e prove di abilità. Sabato pomeriggio 18 febbraio, al municipio di Camparada, con ben oltre cento partecipanti , ha preso il via la prima edizione di “ Camparadwarts”.

I quiz su Harry Potter e gli oltre 100 partecipanti

Promotrice dell’evento Asca ,con il patrocinio del comune di Camparada, in collaborazione con le associazioni Calamita, Amici del Masciocco e Protezione Civile. Dieci le squadre composte da bambini e adulti che si sono sfidate tra quiz e prove di abilità sul mondo del famoso maghetto. “I Carciofi ” si sono aggiudicati il primo premio degli studenti del primo livello, mentre “Le Malandrine” sono risultate vincitrici della categoria Prefetti. A rendere il pomeriggio ancora più magico ed intrigante, i laboratori creativi per i bambini più piccoli. Molto soddisfatti gli organizzatori per l’enorme successo che ha riscontrato l’iniziativa nella comunità camparadese .