Grattacieli abusivi a Milano, indagata impresa a Vimercate

Un’impresa di costruzioni di Vimercate sarebbe indagata per la presunta costruzione abusiva di due grattacieli in via Crescenzago a Milano in zona Parco Lambro secondo quanto riporta Ansa. “I pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici hanno iscritto nel registro degli indagati sei persone” si legge su una nota della agenzia. Tra le quali: “l’amministratore di un gruppo che ha lavorato al progetto che comprendeva anche i due edifici abusivi, il rappresentante legale dell’azienda brianzola che ha eseguito i lavori, un architetto e tre funzionari dirigenti del Comune di Milano e dello Sportello unico edilizia” .

Grattacieli abusivi a Milano e le norme del Pgt

I grattacieli, alti 81 e 59 metri, sono stati realizzati dopo la demolizione di di due capannoni che sorgevano sulla stessa area. Secondo la Procura milanese, la costruzione dei due edifici sarebbe avvenuta non rispettando le norme previste dal Piano di Governo del Territorio di Milano.