Governance Poll 2022: Pilotto e Monza partono dal 35° posto del 2021

Luigi Brugnaro è il sindaco più amato d’Italia. Il primo cittadino di Venezia (65%, +3%) guida il Governance Poll 2022 di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore sul consenso agli amministratori di città e Regioni. E Monza? Non c’è. La terza città della Lombardia non è compresa perché il sindaco è stato eletto a giugno 2022 (le interviste sono state realizzate tra marzo e giugno 2022), col passaggio di testimone tra centrodestra e centrosinistra.

Governance Poll 2022: nel 2021 Allevi in crescita per il secondo anno consecutivo

Paolo Pilotto, e Monza, partono dunque dall’ultimo dato disponibile: nel 2021 il predecessore Dario Allevi si era piazzato al 35° posto con un gradimento ancora in crescita (+5,2%) rispetto al 2020 (quando era stato 37° su 105).

Governance Poll 2022: la classifica dei sindaci, vince Brugnaro

Brugnaro ha preceduto Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 64%) e Antonio De Caro (Bari, 62%), scivolato dal primo al terzo posto.

Nella parte alta della classifica anche i sindaci delle grandi città, negli anni scorsi erano più penalizzati. Da segnalare il 4° posto di Giuseppe Sala (Milano) che arriva al 60% e la 5° posizione di Gaetano Manfredi (Napoli, 59,5%) con Matteo Lepore (Bologna).

Governance Poll 2022: la classifica dei lombardi

In Lombardia il sindaco di Lecco, Garttinoni, scende al 44,5% -5%), Gori di Bergamo scende al 52%, Del Bono di Brescia è al 51%. Sono 26 comuni – tra questi Monza e Como – in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022 e non rientrano nella classifica.

Governance Poll 2022: la classifica dei presidenti di Regione

Tra i presidenti di Regione, Luca Zaia, presidente del Veneto, si conferma in testa alla classifica con il 70% dei consensi. Davanti all’altro leghista Massimo Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, che sale al 68% e supera Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, 65%).

Settima posizione condivisa tra il presidente della Lombardia Attilio Fontana e della Sicilia Nino Musumeci con il 50% del consenso. La Lombardia voterà a inizio 2023, la Sicilia in autunno.