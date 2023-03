Giussano: vento forte, vigili del fuoco al lavoro

Disagi per il vento forte di mercoledì pomeriggio a Giussano: i vigili del fuoco di Seregno e di Carate Brianza sono stati chiamati a intervenire tra via XXV Aprile e via Cavour per una parte pericolante della copertura di una palazzina di quattro piani.

Giussano: vento forte, strada chiusa e curiosi

L’intevento si è prolungato nel pomeriggio e con il supporto della polizia locale di Giussano è stata chiusa parte della strada per permettere la messa in sicurezza con l’aiuto dell’autoscala. Rallentamenti in strada e curiosi.