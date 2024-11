Giussano, uomo investito in via Nenni: il 118 lo trasporta al San Gerardo in codice giallo

Incidente stradale sabato 30 novembre, alle 10.50, in via Nenni a Giussano. Qui un uomo di 46 anni è stato investito, mentre attraversava la strada, da una Fiat 550 in transito. L’allarme ha veicolato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza, un’autoinfermieristica da Cantù e la Polizia locale.

Incidente: l’arteria è stata chiusa per rilievi e soccorsi

La Fiat 500 coinvolta nel sinistro

Proprio al personale comandato da Martino De Vita spetterà ora il compito di ricostruire l’accaduto. L’arteria è stata tra l’altro chiusa al traffico, per consentire i rilievi di prassi e facilitare i soccorsi.

Incidente: l’ambulanza ha trasferito il ferito a Monza

Polizia locale e 118 al lavoro sul posto

L’investito, dopo le prime cure, è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.