Giussano: più sicurezza vicino alle scuole di Birone con il nuovo dosso

Gli studenti della scuola primaria di Birone, a Giussano, hanno un nuovo attraversamento pedonale in sicurezza grazie al dosso che è stato realizzato in via D’Azeglio. È in prossimità dell’intersezioni tra via Bixio, Matella e Giordano con l’obiettivo di ridurre la velocità di transito delle auto.

Un intervento dal costo complessivo di 50mila euro deciso nell’ottica di incrementare gli standard di sicurezza nelle vicinanze degli istituti scolastici, che è stato interamente finanziato con contributi regionali.

Giussano: messo in sicurezza l’attraversamento di via D’Azeglio

Giussano dosso via D’Azeglio

È stato messo in sicurezza l’attraversamento tra la pista ciclo-pedonale di via D’Azeglio/Bixio/Matella e il percorso pedonale protetto sulla via Giordano, nel tratto di collegamento che porta alla scuola primaria di Birone.

Eseguiti alcuni interventi di abbassamento e livellazione di marciapiedi e sono stati meglio segnalati gli attraversamenti pedonali più frequentemente utilizzati. A completamento dell’intervento, in via D’Azeglio sono previsti ripristini del manto d’asfalto precedentemente interessato da lavori e scavi per la posa di sottoservizi.

Giussano: “Attraversamento ciclo-pedonale strategico”

“Il progetto completa i lavori eseguiti negli anni precedenti, mettendo in sicurezza un attraversamento ciclopedonale strategico per chi percorre la pista ciclabile e per chi è diretto versola scuola Primaria di Birone – ribadisce Giacomo Crippa, assessore con delega ai Lavori Pubblici – Oltre al dosso stradale, certamente l’intervento più visibile, abbiamo posto attenzione sulla mobilità pedonale e favorito l’accesso sicuro alla scuola di Birone, favorendo così la sostenibilità dell’intera area”.