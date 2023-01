Giussano: pane fatto in casa senza segreti con l’ex panettiere Giona Sironi star dei social

Ha cambiato vita dopo essersi licenziato poco prima del lockdown e ora è riuscito a fare della sua passione, unita alla dimestichezza con i social network, un’occupazione di successo. È la storia vincente di Giona Sironi, 30 anni, di Paina di Giussano. Dopo il diploma alberghiero, per 10 anni, fino al 2019, ha fatto il panettiere, specializzandosi nella preparazione del pane con la ricetta tradizionale con lievito madre e impastato a mano. Poi si è voluto rimettere in gioco puntando sui “segreti” appresi con l’esperienza maturata nel settore della panificazione e sulla sua familiarità con l’utilizzo delle nuove tecnologie e in particolare dei social network.

Giona Sironi al lavoro

Ex panettiere, Giona Sironi di Giussano insegna sui social i segreti della panificazione

Così ha sviluppato un suo business online che ha come “base” la sua casa a Giussano. Ha deciso di insegnare l’arte della panificazione a tutti coloro che sono interessati ad imparare a sfornare pane, pizze e focacce, utilizzando le stesse tecniche che mostra in Reel e post pubblicati sui social. «I clienti mi contattano generalmente tramite le mie pagine social, dove sono attivo da fine 2019. Prima di allora ho lavorato per 10 anni in un’azienda agricola dove gestivo il forno in completa autonomia e facevo il pane, impastato a mano con lievito madre. A dicembre 2019 mi sono licenziato perché faticavo a sopportare “gli orari” del mestiere. Poi è scoppiata la pandemia di Covid-19, mi sono rimboccato le maniche e mi sono avvicinato al mondo dell’online. In quei mesi di studio e nuove esperienze ho capito che avevo ancora una grande passione per la panificazione, ma che non volevo più fare il panettiere. Così ho unito le mie competenze nell’online e nel settore della panificazione e da settembre ho avviato dei corsi privati di panificazione casalinga», ha raccontato Sironi.

Visto il grande successo Sironi sta strutturando un corso online

«Ho clienti di tutte le età ma soprattutto persone di età compresa tra 40 e 60 anni. I corsi sono rivolti sia ai principianti sia alle persone “già con le mani in pasta” che vogliono approfondire l’arte della panificazione. Durano una giornata intera e si tengono generalmente nel weekend: la mattina si impasta, poi, mentre si attende la lievitazione, do qualche chicca teorica. Per pranzo si mangiano le pizze e le focacce preparate in mattinata», ha aggiunto il giovane panettiere, per poi annunciare che è al lavoro su un nuovo grande progetto con cui espanderà il suo business: «Vista la grande richiesta, sto strutturando un mio corso online di panificazione. Sarà disponibile verso fine febbraio, inizio marzo».