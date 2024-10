Giussano: nuove luci a led al parco Sartirana e al centro sportivo Borgonovo

Giussano sta per riqualificare l’illuminazione in virtù dell’adesione a Consip e con il passaggio a Enel X. Nel frattempo sono stati completati gli interventi di “relamping” al parco di Villa Sartirana e al centro sportivo Borgonovo.

Giussano: nuove luci a led, gli interventi

Al Parco, l’operazione a Led ha interessato l’area verde alle spalle della biblioteca “Don Rinaldo Beretta” per ridurre i consumi e “migliorare la resa ed il comfort luminoso con la completa sostituzione delle precedenti lampade in tutti i punti luce lungo il sentiero interno, comprese le zone con sedute e i punti di ingresso.

Al centro sportivo Stefano Borgonovo efficientamento delle torri faro, sia quelle nel campo in erba (dove si trova anche la pista di atletica leggera) sia quelle nel campo sintetico.

Giussano illuminazione led campo Borgonovo

Giussano: nuove luci a led, con l’operazione al campo sportivo 12mila tonnellate di anidride carbonica in meno in un anno

Valutata su un monte ore annuo, la nuova illuminazione del campo di calcio e della pista di atletica garantirà una riduzione delle emissioni in atmosfera pari a 12mila tonnellate di anidride carbonica. L’investimento complessivo ammonta a circa 250mila euro.

Giussano: nuove luci a led, «punto cruciale per incrementare livello sicurezza e fruizione degli spazi»

«L’illuminazione pubblica rappresenta un punto cruciale per incrementare il livello di sicurezza e di fruizione dei nostri spazi, per garantire comfort visivo per il contenimento dei consumi energetici – affermano il sindaco Marco Citterio e l’assessore ai Lavori pubblici Giacomo Crippa – Le opere eseguite nel Parco Sartirana ne migliorano ulteriormente l’attrattività e lo rendono ancor più godibile a livello estetico nel periodo serale. La scelta di intervenire sulle torri faro del Centro sportivo Stefano Borgonovo invece mira a dare una migliore sostenibilità di tutto l’impianto. Inoltre, era necessario intervenire in un luogo di aggregazione sportiva che si illumina nelle lunghe sessioni di allenamento autunnale e invernale e permette a centinaia di ragazzi di vivere l’esperienza sportiva in un luogo pienamente godibile ed accogliente. Mentre a breve, dopo l’aggiudicazione a Enel X della gestione dell’illuminazione cittadina partirà la riqualificazione dei punti luce cittadini».